Ex-FIFA-Boss Blatter versteht die Welt nicht mehr

FIFA bleibt Berufungsverhandlung fern

Die FIFA war in dem Prozess Nebenklägerin und wollte ihr Geld zurückhaben. Die zwei Millionen Franken plus Sozialabgaben wurden nach Angaben des Anwalts von Platinis Konten eingezogen und eingefroren. Weil die FIFA aber keine fristgerechten Anträge einreichte und sich vom Prozedere in Muttenz entschuldigen ließ, entschied das Gericht, dass sie nicht mehr als Nebenklägerin beteiligt ist.