Todesfahrt in Mannheim ++ Neue Regierung angelobt

In Mannheim raste ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe. Und: Fünf Monate nach der Nationalratswahl hat Österreich eine neue Regierung. ÖVP, SPÖ und Neos haben sich auf eine Dreierkoalition geeinigt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 3. März mit Moderatorin Stefana Madjarov.