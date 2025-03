Wenn der Postler Drogen ins Kinderzimmer liefert

Wer zur Risikogruppe zählt

Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche in instabilen und dysfunktionalen Familienstrukturen, in denen Vernachlässigung, häusliche Gewalt oder psychische Erkrankungen der Eltern eine Rolle spielen. Armut ist ebenfalls ein entscheidender Faktor: „Studien zeigen, dass sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche einem höheren Risiko für Süchte und Abhängigkeiten ausgesetzt sind, weil sie daheim aufgrund finanzieller Probleme häufiger Stress erleben. Auch geringere Bildungschancen oder fehlende berufliche Perspektiven lassen etliche zu Drogen greifen.“ Sie nähmen oft riskante Wege in Kauf, um an Substanzen zu gelangen, und seien daher auch häufig in Beschaffungskriminalität verwickelt.

Während Alkohol- und traditioneller Tabakkonsum bei jungen Menschen abnehmen, gewinnen laut Taferner-Kraigher neue Nikotinprodukte wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel an Popularität. Auch der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente, insbesondere psychotroper Substanzen, stellt ein wachsendes Problem dar: „Die am häufigsten konsumierte illegale Droge unter Jugendlichen sind Cannabis. Ein leichter Anstieg wird auch bei Ecstasy, Kokain und Amphetaminen verzeichnet. Etwa vier Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung haben damit bereits Erfahrung. Zwischen 36.000 und 39.000 Personen in Österreich konsumieren zudem risikoreich Opioide, oft in Kombination mit anderen Substanzen.“