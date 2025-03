Erst „oben ohne“ blühte Nachzügler richtig auf

Zu aktiven Zeiten galt Bramberg-Obmann Martin Innerhofer als einer der profiliertesten Unterhaus-Stürmer. Der wurde er aber eher zufällig. „Ich hatte als Kind eine Brille. Die ist mir mal bei einem Eckball runtergefallen. Ich hab sie aufgehoben und den Ball an den Kopf bekommen“, erinnert sich das Haupt der Oberpinzgauer. Der Trainer war begeistert von so viel Mut, beorderte ihn in die Offensive. Aber „oben ohne“, weil er auf Kontaktlinsen umstieg.