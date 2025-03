160.000 Parksünder – und 51 müssen ins Gefängnis!

Die Palette reicht von 24 bis 600 Euro Strafe

Ein Drittel davon entfällt auf sogenannte Vergehen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), also widerrechtliches Parken auf Behindertenparkplätzen, in Abschleppzonen oder im Halte- und Parkverbot. Der Rest trifft die Parkgebührenverordnung, also das Falschparken bzw. Parken ohne Parkschein in blauer oder grüner Zone.