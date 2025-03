Salzburg-Bulle Onisiwo: „Das war ein Topspiel!“

Gerald Scheiblehner (BW-Trainer): „Ein hochverdienter Sieg, auch wenn er durch das späte Tor ein wenig glücklich ist. Wir haben gezeigt, dass wir den Sieg unbedingt wollten. Ich freue mich nach drei sieglosen Spielen für die Mannschaft. Der Gegner war unangenehm, hat uns ständig den Rhythmus genommen. Wenn alle ihre Rolle akzeptieren, dann kann man am Ende so ein Spiel gewinnen. Wenn man nach 18, 19 Runden dort ist, dann kann man sich das Ziel nehmen, dort zu bleiben. Ich freue mich für beide Linzer Vereine, dass wir so ein cooles Finale haben. Aber unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.“