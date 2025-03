Rösterei stört Anrainer: „Uns stinkt es zu viel!“

40.000 Euro in Filteranlage investiert

Rund 40.000 Euro hat der Tiroler in die Filteranlage und andere Maßnahmen investiert. „Die letzte Geruchsmessung der Behörde hat ergeben, dass die Geruchsbelastung angemessen ist“, betont er. Die „Krone“ konnte in das Schriftstück ebenfalls einsehen. Dennoch werden die Beschwerden nicht weniger. Den Anrainern wäre es am liebsten, wenn die Rösterei sich einen anderen Standort sucht.