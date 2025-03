Sorge um Naturjuwelen wegen Müll und Rodungen

Neuerlich in die negativen Schlagzeilen gerät jenes Entsorgungsunternehmen aus dem Gölsental, das – wie berichtet – behördlich bestätigt „unsauber“ auf der St. Pöltner Deponie agiert hat. Diesmal geht es um die Müllzwischendeponie in Schaubing bei Phyra. Der Gemeinde sind die Hände gebunden. Denn Parteienstellung hat nur ein Anrainer in 50 Metern Entfernung. Unsortierter Abfall soll in circa 7000 Ballen gepresst werden und gelagert werden, obwohl in zwei Kilometern Luftlinie ein Brunnenschutzgebiet liegt, aus dem für Pyhra und Teile von St. Pölten Trinkwasser sprudelt. Befürchtet wird Lärmbelästigung bis in den Abend hinein. Greenpeace ist noch weiteren möglichen Verstößen der Firma im weiten Land auf der Spur.