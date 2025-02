LIVA braucht millionenschwere Hilfe von Stadt Linz

LIVA braucht Finanzspritze

Summa summarum braucht die LIVA wegen des Abgangs nun eine Finanzspritze der Stadt Linz. Damit ist die Politik am Zug, denn der von der Veranstaltungsgesellschaft gewünschte Zuschuss von 1,5 Mio. Euro muss vom Gemeinderat genehmigt werden. Und hier könnte es durchaus heikel werden. ÖVP-Klubchefin Michaela Sommer kündigte etwa in einer ersten Reaktion an, ihre Fraktion werde nur zustimmen, „wenn man sich endlich zu einer völligen Transparenz entschließt und alle Fakten auf den Tisch kommen“. Das betreffe vor allem auch Beratungs- und Rechtsanwaltskosten. „Man muss sich ja tatsächlich die Frage stellen, wie viele Leichen eigentlich noch im Brucknerhauskeller liegen.“