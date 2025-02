Attacke im Lokal: Polizei sucht diesen Mann

Gegen 2.30 Uhr am 15. Dezember 2024 war ein 24-Jähriger in einem Lokal am Leobner Hauptplatz. Was dann geschah, ist schockierend: Ein Unbekannter schlug ihm plötzlich mit einem Trinkglas ins Gesicht. Der Kopf, der Hals und das Ohr des jungen Mannes wurden zerschnitten. Er musste ins Krankenhaus in Bruck an der Mur.