Neue digitale Heimat fürs steirische Rockarchiv

Katalog als Stimmungsbild

In diesem Rahmen wird mit fast fünf Jahren Verspätung auch der Katalog zur Ausstellung „Pop 1900-2000. Populäre Musik in der Steiermark“ präsentiert. Er entstammt ebenso wie die Schau, die 2019/2020 zu sehen war, aus der Zusammenarbeit von Reumüller mit Maria Froihofer und Karl Wratschko und zeichnet ein wunderbares Stimmungsbild, in dem Volksmusik auch problemlos als Rock ’n’ Roll durchgeht.