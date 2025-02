Vize und auch Stadtrat verlassen die Politik-Bühne

Baustadtrat geht nicht ohne Entrüstung: „Wurde abserviert!“

Auch Baustadtrat Hubert Holzer wird dem nächsten Korneuburger Gemeinderat, der sich am 7. März konstituieren wird, nicht mehr angehören. Bürgermeister Christian Gepp bestätigt die zwei Abgänge im Gespräch: „Beide haben in ihren Funktionen gute Arbeit gemacht und viel aufgebaut. Wir haben beiden viel zu verdanken“, findet Gepp offiziell nur positive Worte zum Wirken der abgetretenen Parteikollegen. Es ginge jetzt darum, frischen Wind in die Stadtregierung zu bringen, führt er als Argument für die Entwicklungen an.