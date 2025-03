„Es ist völlig okay, wenn man unvollkommen ist“

Vorbei sind die sorglosen Dating-Zeiten: In „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ muss unsere Lieblings-Londonerin nach dem Tod von Mr. Darcy wieder zurück ins Leben finden. Mittlerweile ist sie Anfang 50. Für Renée Zellweger war einer der wichtigsten Gründe, zu ihrem bekanntesten Filmcharakter zurückzukehren, die Beziehung von Bestsellerautorin Helen Fielding zu diesem Kapitel in Bridgets Leben: „Helen hat dieses Buch einmal als das persönlichste bezeichnet. Sie befasst sich darin mit ihren wichtigsten, intimsten Momenten – mit denjenigen, die sie mit ihren Kindern in ihrem eigenen Leben bewältigen musste.“ Denn es gehe nicht nur darum, dem Publikum eine clevere Komödie zu liefern, sondern auch darum, harte emotionale Wahrheiten dabei nicht auszusparen.