Hammer! Weltmeisterin kündigt Stelle beim Verband

Das ist ein Hammer! Der österreichische Karatebund muss in Zukunft ohne Alisa Buchinger auskommen. Die 32-Jährige kündigte mit 28. Februar ihren Vertrag beim Verband als Bundestrainerin für die U16- und U18-Kumite-Klasse. „Aus persönlichen Gründen“, wie die Salzburgerin am Donnerstagvormittag mitteilte. Hinzu äußerte sie scharfe Kritik am Karatebund. „Es gibt intern so viele Probleme, die ich nicht beseitigen konnte“, so Buchinger. Auch andere Mitarbeiter hätten jüngst gekündigt. „Der Führungsstil im Verband ist nicht mehr tragbar.“