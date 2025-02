LIVE ab 20.30 Uhr: VfB Stuttgart gegen FC Bayern

FC Bayern zählt 400.000 Mitglieder

Trainer Kompany ließ sich trotzdem nicht von der beeindruckenden Statistik blenden: „Auswärts gegen den Tabellenzweiten der letzten Saison ist es nie einfach. Wir haben uns nur darauf fokussiert, haben keinen Schritt weniger gemacht in der Vorbereitung, weil das Spiel sehr wichtig für uns ist. Stuttgart ist eine Mannschaft, die in jeder Phase gefährlich ist“, so der ehemalige belgische Verteidiger. Verzichten muss Kompany allerdings zum ersten Mal in dieser Saison auf Joshua Kimmich, der sich im Spiel gegen Frankfurt eine Sehnenreizung zuzog. Ungewiss ist die vertragliche Situation des 30-Jährigen: Erst am Donnerstag gab Bayern bekannt, die Vertragsofferte zurückgezogen zu haben.