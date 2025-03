LIVE ab 17 Uhr: Rapid empfängt den SCR Altach!

„Es geht wenig um Taktik“

Der 40-jährige Deutsche habe aber „den Finger in die Wunde gelegt“ und sachlich Kritik geäußert. „Wir müssen kurzfristig schauen, dass wir ins Punkten kommen und dass wir die Dinge verändern, die uns die Punkte bringen.“ Individuelle Fehleranalyse und der richtige psychologische Input sollen dabei helfen. „Es geht wenig um Taktik, sondern immer um kleine Adaptionen. Viel wichtiger wird sein, mit welcher Einstellung gehen wir in das Spiel hinein. Natürlich habe ich diese Woche auch Gespräche geführt, wo ich Erwartungen an die Spieler formuliere, was jetzt gefragt ist und was ich von ihnen sehen möchte.“