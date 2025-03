LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg trifft auf den WAC

Das Fixticket für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga vor Augen will der WAC heute seinen Lauf in Hartberg fortsetzen. Sechs Spiele ist die Truppe von Dietmar Kühbauer ungeschlagen, das jüngste 3:3 gegen die WSG Tirol soll nach fünf Siegen en suite nur ein Schönheitsfehler gewesen sein. Selbst bei einer Niederlage in der Steiermark dürfte der Truppe von Dietmar Kühbauer zwei Runden vor Schluss ein Platz in den Top-6 aber kaum noch zu nehmen sein.