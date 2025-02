Kärntner Bischof ernennt Österreichs erste Vikarin

Barbara Velik-Frank, 1968 in Wien geboren, verheiratet, zwei erwachsene Töchter.

Nach dem Studium der katholischen Fachtheologie und selbständigen Religionspädagogik in Wien war sie jahrelang in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig, auch vier Jahre in einem Sozialprojekt in Brasilien und im Projektmanagement und in der Bildungsarbeit mehrerer NGOs.

Bis 2014 unterrichtete Velik-Frank an BHS und AHS in Klagenfurt und Villach Religion. Danach war sie als Pastoral- oder Pfarrassistentin (Arnoldstein, Vorderberg, Egg, Thör-Maglern) und in der Regionalarbeit (Villach und Villach-Land) aktiv. 024 übernahm sie die Ausbildungsleitung für den Lehrgang diözesaner Pastoralassistenten und die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinsachft Gemeindeberatung.

Schon in ihrer Dissertation beschäftigte sich Barbara Velik-Frank mit Frauen in der Kirche.