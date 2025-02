Mbappe fehlt verletzt ++ Mähr über Karriereende

Marko Arnautovic schießt Inter Mailand ins Cup-Halbfinale, Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam belohnt sich nicht für eine starke Leistung und Marco Kasper siegt im Legionärsduell in der NHL – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 26. Februar.