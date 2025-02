Das Projekt „Lesetandem“ hilft schon 1600 Kindern

Lesementorinnen kommen in Schule und Hort

Einmal wöchentlich üben die teilnehmenden Kinder gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Lesementorin oder einem Lesementor in der Schule oder im Hort gezielt das Verstehen von Texten. Die Auswahl der Schüler erfolgt durch die Schule. Seit dem Projektstart im Jahr 2010 hat sich das Lesetandem sehr positiv entwickelt. Besonders seit 2022 sind die Teilnehmerzahlen deutlich gestiegen, was den anhaltenden Erfolg und die Relevanz des Projekts unterstreicht. Aktuell beteiligen sich 36 Schulen und 31 Horte, in denen 164 Mentorinnen 16000 Lesekinder betreuen.