So viele zugesperrte Geschäfte wie noch nie

Es ist jetzt „Schluss mit lustig, wir müssen an etlichen Schrauben drehen, sonst gehen die Innenstädte krachen“, warnt Hannes Lindner, Chef des Beraters Standort+Markt, vor einer Verödung der Ortskerne. In seiner Analyse der 20 größten sowie 16 kleineren Städten zeigt sich ein massiver Anstieg der Leerstände. Im Schnitt sind es in den großen Gemeinden 5,5 Prozent, bei den kleinen sogar 15,6 Prozent, ein weiterer Zuwachs von 0,7 Prozentpunkten. „Das ist ein absolut besorgniserregendes Niveau“, ergänzt Handelsverbands-Chef Rainer Will.