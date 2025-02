„Merz ist nach Ergebnis im Liegen umgefallen“

„Gleich am Wahlabend nach dem Ergebnis ist Friedrich Merz im Liegen umgefallen“, sagt Heinz-Christian Strache, der die AfD in der Opposition klar erstarken sieht. „Wie will denn die CDU, mit dem Herrn Merz, die Inhalte, für diese gewählt worden sind, dann mit der SPD und mit den Grünen umsetzen?“ Es sei nur eine Frage der Zeit, nämlich bis zur nächsten deutschen Bundestagswahl, wo die AfD, wenn die CDU ihre Wähler enttäuscht, von 20 in Richtung 30 Prozent zulegen wird.