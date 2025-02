Komplimente sollen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Höflichkeit ist immer „in“ – und, so Radinger, generell sollte man auf ein gepflegtes Aussehen achten, auch das gehöre zum guten Benehmen. Bei Bartträgern ist die Pflege der Gesichtshaare angesagt, damit der Bart nicht formlos vor sich hin wächst. Und ein strahlendes Lächeln kann ansteckend wirken: „Es beginnt in der Schule, geht über Sport und Vereine weiter und endet nicht in der Arbeit“, so Radinger. „Nette Gesten soll man nicht nur am Tag der Komplimente machen, sondern das ganze Jahr durch.“