„Panther-Style“: Von der Fortuna in die Serie A

Als „Panther“ geht er in die Geschichte ein, seine Karriere kann sich absolut blicken lassen! Deshalb führt uns die vierte Episode mit Michael Konsel zusammen. Der Ex-Team-Torhüter (letzter WM-Torwart 1998) spricht über den ungewöhnlichen Weg zu Rapid, erfolgreiche Jahre mit den Grün-Weißen und seinen Karriere-Ausklang in Italien (AS Roma und Venedig).