Schneiderin (88) hat 500 Faschingskostüme parat

„Heute bin ich ein weißer Clown, morgen vielleicht schon eine Prinzessin und am Sonntag eine anmutige Nonne. Ich verkleide mich ja selbst sehr gerne, sobald die närrische Zeit Einzug im Lande hält und bin dann im Zentrum unterwegs“, quietscht Luise Bläumauer vor Vergnügen! Irgendwann als junges Mädchen hat sie in ihrer Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs erstmals eine der legendären Singer-Nähmaschine angeworfen. Und seither ist in der Schneiderwerkstatt der mittlerweile 88-Jährigen das Rattern nie verstummt.