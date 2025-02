Handyverbot, „Alko-Leiche“ und Merkel bei VdB

In Wien gilt ab sofort an allen Volks- und Mittelschulen ein unbefristetes Handyverbot, um Ablenkung zu vermeiden und die Kommunikation der Schüler zu fördern. Und: In Tirol wurde ein vermisster Deutscher nach einer intensiven Suchaktion von der Hundestaffel in Fiss gefunden, als er schlafend aufgefunden wurde. Außerdem währenddessen betonte Angela Merkel bei einem Besuch in Wien, dass das Schicksal der Ukraine nicht ohne deren Mitwirkung entschieden werden dürfe, was im Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen zentrale Themen wie die europäische Sicherheit aufwarf.