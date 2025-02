Mit „Rex“-Star Seebacher bei der Frackanprobe

Was Seebacher gerne erlebt hätte

„Ja, es ist mein erster Opernball. Und ein bisschen bin ich traurig, dass ich ein Jahr zu spät dran bin“, sagt uns Seebacher, als die „Krone“ ihn bei der Frackanprobe bei Peek & Cloppenburg in Wien trifft. Wie er das meint? „Ich hätte gerne den Richard Lugner und die ganze Action um ihn herum miterlebt. Das muss, glaube ich, ein Spektakel für sich gewesen sein.“ Er, der gerade erst von der Berlinale heimkehrte, über seine Erwartungen vom Ball der Bälle: „Ich versuche, unvoreingenommen da hinzugehen. Aber ich denke, es wird atemberaubend sein, was dort geboten wird. Dabei ist die Oper ja an sich schon ein sehr schönes Gebäude. . .“