Polizei klärt Diebstähle in Drogeriemärkten

Zwischen 30. Jänner und 8. Februar kam es in Drogeriemärkten in Bruck und Kindberg zu insgesamt vier, teils versuchten, Ladendiebstählen. Ein von einer Filialmitarbeiterin aufgenommenes Foto brachte die Polizei auf die Spur des Tatfahrzeugs. Eine Streife in Bruck wurde am 13. Februar auf ein Auto aufmerksam, dass jenem auf dem Foto entsprach.