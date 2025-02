Rapids Eis wird dünn ++ 30 Athleten für Trondheim

Rapid startet historisch schlecht in das Jahr 2025, Mikaela Shiffrin feiert den 100. Karrieresieg im Ski-Zirkus und das ÖSV-Aufgebot für die Nordische Ski-WM steht fest – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 24. Februar.