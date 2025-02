Diese Woche sind ganz klar die Bremsen gelöst. „Jetzt geht es in einem Tempo dahin, das wir vielleicht gar nicht mehr gewohnt sind. Die Gesprächsbereitschaft wird steigen. Viele Pläne, die sich jeder von uns vorgenommen hat, kann man nun tatsächlich in die Tat umsetzten.“ Ob in der Liebe oder im Beruf – es gehe quer durch alle Bereiche. „Jetzt ist die Zeit, zu zeigen, was man draufhat.“ Aber wo man sich zeigt, gibt es aber natürlich auch Kritiker, so Astrid Hogl-Kräuter. Diese Kritik dürfte diese Woche sanfter ausfallen als sonst.