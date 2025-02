So schön funkelten die Promi-Beautys am Opernball

Hingucker in der Oper

„Heute“-Chefin Eva Dichand kam in einem Kleid von Designerin Carolina Herrera in Pink und Orange, Schauspielerin Kristina Sprenger trug eine Robe von Thang de Hoo, Austro-Topmodel Nadine Mirada machte in einer schwarz-weißen Robe von Georges Makaroun eine tolle Figur und Nina Proll in einer grünen Robe von Dita Von Teese by Lena Hoschek.