Union und AfD siegten bei Salzburgs Nachbarn

CSU landete in jeder Gemeinde auf Platz Eins

Da kam die AfD auf 26 Prozent, in kaum einer Gemeinde im Wahlkreis war die Partei stärker. Auf Platz Eins kam zwar wie in allen Gemeinden die CSU, das Plus auf 31,4 Prozent betrug aber nur einen Prozentpunkt. Für die Grünen gab es ein Miniplus von 0,4 Prozentpunkten auf 9,4. In Bad Reichenhall kam die CSU auf 37,8 Prozent vor der AfD (20,9), SPD (11) und Grünen (10,2). Unter 20 Prozent blieb die AfD in Berchtesgaden (19). Dort kam die CSU auf 39,7 Prozent, Platz drei ging an die Grünen (10,3). In Traunstein, der größten Stadt des Wahlkreises, siegte die CSU (35,2), Platz zwei ging an die Grünen (16) vor der AfD (15) und der SPD (12,8). In Laufen, Oberndorfs Nachbarstadt, siegte die CSU (32,2) vor der AfD (18,9) und Grünen (13,2).