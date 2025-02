Ein Bistro, das Appetit auf Klimaschutz macht

Wo andere Berufskollegen bereits den Zapfhahn austrocknen haben lassen und sämtliche Kellnerschürzen hingeworfen haben, starten die beiden mit Freude an und Gespür für erlesene Kochkunst und sorgfältiger Weinauswahl (vornehmlich aus der Wachau natürlich) voll durch. Wer übrigens am gestrigen Sonntag im feinen Bistro in der Mühlhofstraße vorbeigeschaut hat, durfte mit der Zunge schnalzen. Denn da wurde ein halbes Biohendl, knusprig bis auf die Hühnerknochen serviert.