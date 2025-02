Ältere Bürger im Visier von Räubern und Betrügern

In Wien hingegen wurden gleich mehrere betagte Frauen Opfer eines 29-jährigen Bulgaren, der ihnen auf Friedhöfen und in Wohnanlagen Goldketten vom Hals riss. Einige Opfer erlitten Verletzungen. Vor Gericht zeigte der Täter kaum Reue und gab an, gezielt leichte Opfer ausgewählt zu haben.