Am Grab des Ehemannes Goldkette vom Hals gerissen

„Alle Überfälle waren am helllichten Tag und an Orten, wo sich die Opfer sicher gefühlt haben“, verdeutlicht die Staatsanwältin im Wiener Landesgericht. „Das Vorgehen war in allen elf Fällen nahezu ident. Die Opfer waren ältere, gebrechliche Frauen.“ Der 29-Jährige verfolgte sie vom Einkaufen oder anderen Erledigung bis nach Hause. Im Stiegenhaus oder Aufzug schlug er dann zu, riss den betagten Frauen ihre Goldketten vom Hals.