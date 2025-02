Israel verschiebt Freilassung von Häftlingen

Israelische Medien verbreiteten am Abend ein Propaganda-Video, das zeigte, wie zwei israelische Geiseln von der Hamas gezwungen werden, von einem Fahrzeug aus die Freilassung ihrer Landsleute in Nuseirat aus nächster Nähe mitanzusehen, während sie selbst weiter in der Gewalt der Terrororganisation sind. „Dieser kalkulierte Akt der psychologischen Folter ist ein eklatantes Beispiel von Grausamkeit“, heißt es in einer Stellungnahme des Forums der Geisel-Angehörigen.