Wegen Müller: Kompany reagiert auf Matthäus-Kritik

Um noch ein wenig Zeit von der Uhr zu nehmen, hatte Vincent Kompany am Dienstag beim CL-Duell mit Celtic Glasgow (1:1) noch einmal in der 95. Minute gewechselt: Für Jungstar Jamal Musiala kam Routinier Thomas Müller in die Partie. Nur wenige Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab.