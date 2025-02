Rapids „Kabinenchef“ rückt jetzt ins Rampenlicht

„Ich will helfen“

Sein Hauptjob ist aber zwischen den Pfosten, da pusht er im Training Hedl. „Ich will helfen, bin da, wenn ich gebraucht werde.“ Heute ist es – da Hedl gesperrt fehlt – wieder so weit. Sein 48. Einsatz für Rapids Profis, der zweite in der Saison. Beim 1:1 in Klagenfurt im August schlug es gleich nach drei Minuten hinter ihm ein. Eine 1:1-Situation, er war chancenlos. „Danach habe ich nichts mehr zu tun bekommen“, erinnert sich Gartler. In Linz dürfte mehr Arbeit warten ...