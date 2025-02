Trump entlässt US-Generalstabschef Brown

Ähnlich hatte sich am Vortag bereits Verteidigungsminister Pete Hegseth geäußert. In einer Video-Botschaft sagte er: „Wir werden uns von den ,Woke‘-Programmen der Biden-Ära verabschieden und das Geld stattdessen für Präsident Trumps ,America First‘-Prioritäten, Frieden durch Stärke, ausgeben“. Es gehe bei den geplanten Umverteilungen von Geldern um „die Neuausrichtung und Reinvestition vorhandener Mittel in den Aufbau einer Streitmacht, die Sie, das amerikanische Volk, schützt“.