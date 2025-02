Kollision und Überschlag: Ein Schwerverletzter

Um einiges dramatischer klang die Erstalarmierung der Feuerwehren Lannach und Blumegg-Teipl sowie der Betriebsfeuerwehr Magna Lannach: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B76, Fahrzeug überschlagen und in Brand“. Als sie am Freitagabend gegen 19 Uhr an der Unfallstelle ankamen, zeigte sich aber zum Glück, dass die Person nicht eingeklemmt war und das Auto nicht in Flammen stand.