Yamal bekennt sich: „Unmöglich! Auf keinen Fall“

Obwohl der geniale Linksfuß im Juli erst 18 Jahre jung wird, darf er sich bereits Europameister, spanischer Meister und spanischer Supercup-Sieger nennen. Und so nebenbei „Golden Boy“, bester EM-Youngster, und Spieler des Monates September 2024 in Spaniens oberster Liga. Und seine Karriere kommt erst in die Gänge. Und wird wohl noch lange mit Barca – dem Klub, „dem ich alles verdanke“ – in Verbindung gebracht werden.