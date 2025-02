Kommt doch „Zuckerl“? ++ Koza täuschte Angriff vor

Während sich ÖVP und SPÖ in den Koalitionsverhandlungen offenbar auf Schlüsselpositionen geeinigt haben und die NEOS wieder im Spiel sind, sorgt in Niederösterreich der Rücktritt des Vösendorfer Bürgermeisters Hannes Koza (ÖVP) für Wirbel, nachdem er gestanden hat, einen Angriff auf sich selbst vorgetäuscht zu haben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21. Februar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.