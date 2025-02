Turbulente Zeiten im Reich von Klemens Hallmann

Wenige Tage vor Weihnachten schlitterte die SÜBA Bau- und Projekterrichtungs GmbH, eine Tochter der SÜBA AG, in die Pleite. Es scheint insgesamt erhöhter Sanierungsbedarf zu bestehen. Denn laut „Krone“-Informationen wird seit Wochen unter Hochdruck an einer Veräußerung wesentlicher Teile der SÜBA gearbeitet. Als Berater sind Schönherr und KPMG an Bord. Bei der größten Gläubigerbank soll es sich um die Unicredit handeln.