Ski-WM war Vorbild für nachhaltige Events

Protect Our Winters hatte vor zwei Jahren mit der Kritik an der FIS während der WM in Courchevel/Meribel viel Staub aufgewirbelt. Der damalige ÖSV-Rennläufer und POW-Mitstreiter Julian Schütter übergab einer FIS-Mitarbeiterin öffentlichkeitswirksam einen von Aktiven unterschriebenen Brief, der mehr Augenmerk auf Nachhaltigkeit einforderte. Hunderte Unterschriften von Sportlerinnen und Sportlern kamen in den folgenden Wochen noch dazu.