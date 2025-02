SPÖ und ÖVP vor Einigung ++ 110-km/h auf E-Scooter

Die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ gewinnen an Tempo. Insider berichten, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sein könnte. Und: Ein 29-Jähriger wurde in Graz mit einem 110 km/h schnellen E-Scooter erwischt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 20. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.