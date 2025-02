Mit neuen Impulsen und Herz um offene Rechnung

Ich bin voller Vorfreude, kann’s kaum erwarten.“ Alexander Schriebl brennt auf seine Premiere als neuer Frauen-Teamchef – und zwar am Freitag (18, live auf ORF1) in Ried auf höchster Nations-League-Ebene gegen Schottland. „Ein Topteam mit unglaublichen Spielerinnen, viel Herz und Stolz. Daher wird’s extrem intensiv.“ Für den 46-jährigen Ex-Profi ist vor allem wichtig: „Wir wollen geradlinig, mutig und intensiv auftreten. Jede soll sich in den Dienst der Mannschaft stellen.“ Falls sein Team stark spielen, 2:0 gewinnen würde? „Dann würde ich schon sehr viele Glücksgefühle in mir tragen.“