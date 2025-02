Bedingte Haftstrafe für Online-Abzockerin

In Begleitung ihres Ehemannes erscheint die Betrügerin im Verhandlungssaal. Die Angeklagte wirkt gefasst. Zu den ihr zur Last vorgelegten Vorwürfen, von November 2021 bis Februar 2022 zahlreiche Betrügereien begangen zu haben, bekennt sie sich vollumfänglich schuldig. Zudem räumt die Unterländerin ein, ihre Vermieterin im Zuge eines Streits am Hals gepackt und an die Wand gedrückt zu haben. „Meine Mandantin befand sich damals in einer Ausnahmesituation. Sie war gesundheitlich angeschlagen, litt unter Burnout, hatte Geldsorgen“, führt ihr Verteidiger ins Treffen.