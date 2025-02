Pächter für beliebtes Traditionsgasthaus gesucht

Philipp Berndl übernahm 2019

Rückblick: Nachdem Roswitha Oswald im Wirtshaus in der Garnisonstraße 30 seit 2006 das Zepter geschwungen hatte, übernahmen 2019 ihr langjähriger Mitarbeiter Philipp Berndl und seine Andrea die Geschicke der Stefan Stubm. Den beiden gelang es, das Wirtshaus mit seinen insgesamt 80 Plätzen in der Stubm und im Stüberl sowie 80 weiteren Sitzplätzen im Gastgarten weiter als Garant und Top-Adresse für echte, österreichische Küche in Linz zu etablieren.