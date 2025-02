Richards packt über Skandal-Ehe mit Sheen aus

„Sind füreinander da“

So turbulent die Ehe mit Sheen war, so friedlich sei die Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann mittlerweile. „Er weiß, dass ich immer für ihn da sein werde, und ich bin auch für seine Söhne da“, erklärte Richards. „Jetzt schauen wir zurück und denken: ,Oh Gott ...‘ Aber am Ende des Tages sind wir füreinander da.“