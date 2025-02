Basketballer wollen Halle zur Festung machen

Heimspieltag für die BBU Salzburg! Am Samstag sind alle Basketballteams der Falken daheim im Einsatz und wollen die Halle in der Alpenstraße unbezwingbar machen. Nach dem Nachwuchs um 12 Uhr sind um 15:30 die Damen gegen UBSC-DBBC Graz im Einsatz. Die Steierinnen liegen aktuell auf Rang Drei in der zweiten Bundesliga und wären ein möglicher Konkurrent im Final Four. Dort wollen die Salzburgerinnen hin, benötigen dafür aber dringend wieder ein Erfolgserlebnis: nach sechs Spielen stehen lediglich zwei Siege zu Buche.